Serie A2, domani Scafati - Verona: dove vedere la finale scudetto in tv o in streaming (Di venerdì 17 giugno 2022) Scorrono i titoli di coda sulla stagione agonistica 2021/2022 della Serie A2 di basket. L’epilogo è previsto per domani sera, sabato 18 giugno, ore 20:45, al PalaMangano di Scafati, per la finale scudetto del campionato di Serie A2... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Scorrono i titoli di coda sulla stagione agonistica 2021/2022 dellaA2 di basket. L’epilogo è previsto persera, sabato 18 giugno, ore 20:45, al PalaMangano di, per ladel campionato diA2...

Pubblicità

RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: #Bologna batte #Milano e allunga la serie. Si torna in campo domani sera, mentre fanno discutere le dichiarazioni di #Z… - tutticonvocati : #Bologna batte #Milano e allunga la serie. Si torna in campo domani sera, mentre fanno discutere le dichiarazioni d… - LuigiBosso96 : @pickandpop__ @OlimpiaMI1936 Eh non mi era chiaro, ma il mio commento di risposta comunque vale per loro! Domani an… - gibemusic : Della serie anche oggi la #Russia fallisce domani (noi fra qualche ora). #Draghistan #DraghiVattene - fumoealibi : domani festa a tema “personaggio film o serie tv” la mia originalità: -