Scatta il sequestro di un telefonino, scoppia la rivolta nel carcere di Ariano Irpino (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (AV) – Ennesimo episodio di violenza per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Ariano Irpino. "Ancora alta tensione e violenza nella Casa Circondariale di Ariano Irpino, probabilmente il carcere più critico della Regione Campania per numero di eventi critici violenti messi in atto dai detenuti rivoltosi- spiega Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – Dopo il sequestro di un telefonino alla Prima Sezione, i detenuti hanno inscenato una rivolta con devastazione del Reparto. Il personale della Polizia Penitenziaria, con grosse difficoltà, solo in tarda serata ha riportato ...

