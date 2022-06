Parliamo di vacanze con Roncalli viaggi (Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo in quel periodo dell’anno in cui ad ogni incontro con amici, parenti e conoscenti c’è un tema ricorrente, le vacanze estive e sembra sempre che gli altri prenotino al miglior prezzo ma spesso senza una spiegazione logica. Facciamo un po’ di chiarezza grazie a Glauco Auteri, general manager di Roncalli viaggi. Glauco ci tiene a specificare che scegliere una vacanza è importante non solo per il prezzo ma anche per tutti i valori che porta con sé, venendo da un lungo periodo in cui siamo stati costretti a non fare vacanze. Nonostante l’interesse principale sia sempre dove andare e come pagare meno, il prezzo non è altro che il risultato del come voglio vivere la vacanza, decidendo di raggiungere i soliti obiettivi ma la differenza sta nel come raggiungerli. Solo un team di professionisti è in grado di soddisfare una ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo in quel periodo dell’anno in cui ad ogni incontro con amici, parenti e conoscenti c’è un tema ricorrente, leestive e sembra sempre che gli altri prenotino al miglior prezzo ma spesso senza una spiegazione logica. Facciamo un po’ di chiarezza grazie a Glauco Auteri, general manager di. Glauco ci tiene a specificare che scegliere una vacanza è importante non solo per il prezzo ma anche per tutti i valori che porta con sé, venendo da un lungo periodo in cui siamo stati costretti a non fare. Nonostante l’interesse principale sia sempre dove andare e come pagare meno, il prezzo non è altro che il risultato del come voglio vivere la vacanza, decidendo di raggiungere i soliti obiettivi ma la differenza sta nel come raggiungerli. Solo un team di professionisti è in grado di soddisfare una ...

