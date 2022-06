Oroscopo Branko di oggi Venerdì 17 Giugno 2022 | Gemelli vincente

Leggi su zon

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’diper17Ariete Finalmente vi siete liberati della Luna in Capricorno. Un amore mediterraneo per il vostro segno, liberatevi nel lavoro. Toro Una valanga di emozioni, non può mancare qualche conflitto familiare. Questo scatto Venere-Nettuno potrebbe dare qualcosa di bello nei rapporti di vecchia data.Questo cielo astrale offre occasioni per una scalata professionale. Creativa per voi questa Luna in Acquario, cautela nella salute ma per quanto riguarda le vostre azioni la stagione deisi illumina. Cancro Splende questa Luna in Acquario che recita sempre qualche ruolo in ogni vostro cambiamento. Bisogna preparare anche il cuore per un favola, per un ...