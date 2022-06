Non funziona la fibra WindTre oggi 17 giugno a Milano: Internet KO (Di venerdì 17 giugno 2022) oggi 17 giugno non funziona la fibra WindTre: come riportato da ‘downdetector.it’, la fibra FTTH pare fare i capricci, soprattutto nella zona di Milano, da almeno un paio d’ore. Il guasto pare essere sulla infrastruttura OpenFiber, con possibile risoluzione entro il 20 giugno 2022. In questi casi c’è poco da fare, se non di armarsi di tutta la pazienza di questo mondo ed attendere che i tecnici facciano del loro meglio per sistemare le cose in breve tempo. Se anche voi avete notato che fibra WindTre non funziona, ormai da buone due ore, a Milano e limitrofi, sappiate che siete in buona compagnia e che il disservizio non dipende assolutamente dal vostro apparato. L’unica cosa che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)17nonla: come riportato da ‘downdetector.it’, laFTTH pare fare i capricci, soprattutto nella zona di, da almeno un paio d’ore. Il guasto pare essere sulla infrastruttura OpenFiber, con possibile risoluzione entro il 202022. In questi casi c’è poco da fare, se non di armarsi di tutta la pazienza di questo mondo ed attendere che i tecnici facciano del loro meglio per sistemare le cose in breve tempo. Se anche voi avete notato chenon, ormai da buone due ore, ae limitrofi, sappiate che siete in buona compagnia e che il disservizio non dipende assolutamente dal vostro apparato. L’unica cosa che ...

