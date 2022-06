Neonata di 5 giorni morta in casa: giallo sulle cause del decesso (Di venerdì 17 giugno 2022) La bambina sarebbe stata partorita in casa e il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri all'interno dell'abitazione: sarebbe morta da giorni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) La bambina sarebbe stata partorita ine il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri all'interno dell'abitazione: sarebbeda

Pubblicità

ItalianAirForce : Un Falcon 50 del 31º Stormo, decollato da Ciampino e atterrato a Genova, ha da poco portato a termine il… - infoitinterno : Orrore in Sardegna, morta di stenti neonata di 5 giorni partorita in casa - infoitinterno : Neonata morta dopo parto in casa/ Tragedia in Sardegna: bimba deceduta da giorni - infoitinterno : Burgos, neonata muore in casa cinque giorni dopo il parto: ipotesi che non sia stata nutrita - infoitinterno : Neonata di pochi giorni morta di stenti e senza cibo in casa: indagano i carabinieri -