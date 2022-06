MotoGP GP Germania 2022, Bastianini: “Ho perso un po’ di fiducia” (Di venerdì 17 giugno 2022) È un Enea Bastianini in difficoltà quello che si racconta ai microfoni di Sky dopo le prime due sessioni di prove libere in Germania, nelle quali ha messo a segno rispettivamente il 14° e il 13° tempo. “Da Barcellona ho iniziato a fare fatica con l’anteriore. Ho perso un po’ di fiducia, non sono a mio agio al 100%, siamo nella direzione giusta ma non posso essere contento”. Il pilota del Team Gresini si è poi soffermato anche sulle gomme: “Ho trovato molta differenza tra hard e media posteriori, meglio con la media. Sull’anteriore la media non so se regge tutta la gara. Vediamo domani quale portare avanti, la Fp4 sarà un turno molto importante”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) È un Eneain difficoltà quello che si racconta ai microfoni di Sky dopo le prime due sessioni di prove libere in, nelle quali ha messo a segno rispettivamente il 14° e il 13° tempo. “Da Barcellona ho iniziato a fare fatica con l’anteriore. Houn po’ di, non sono a mio agio al 100%, siamo nella direzione giusta ma non posso essere contento”. Il pilota del Team Gresini si è poi soffermato anche sulle gomme: “Ho trovato molta differenza tra hard e media posteriori, meglio con la media. Sull’anteriore la media non so se regge tutta la gara. Vediamo domani quale portare avanti, la Fp4 sarà un turno molto importante”. SportFace.

