Pubblicità

LALAZIOMIA : Mella, Dazn: 'Disservizi? Spesso è colpa del cliente. Dobbiamo educarli a guardare il calcio su ogni dispositivo' - FcInterNewsit : Mella (DAZN): 'La qualità del servizio? Dipende molto anche dal cliente' - ParmaLiveTweet : Mella (DAZN): 'La qualità del servizio dipende anche dal cliente' - ILOVEPACALCIO : DAZN, Mella: «La qualità del servizio dipende anche dai clienti» - Ilovepalermocalcio - _SiGonfiaLaRete : #DAZN, Mella: “La qualità del servizio dipende anche dal cliente” -

Nel corso del Forum Europeo Digitale a Lucca Mario, Technology Director Italy di, ha puntualizzato : Fa niente che gli stessi 'poveri' clienti che osano magari possedere dispositivi ...Lo ha detto, in occasione dell'edizione 2022 del Forum Europeo Digitale, Mario, Technology Director Italy per conto di, la piattaforma che detiene i diritti della Serie A in Italia.Le dichiarazioni del Technology Director Italy di DAZN sulle polemiche in merito alla qualità del servizio e non solo ...A Lucca, per l'edizione 2022 del Forum Europeo Digitale, un evento che presenta le più recenti innovazioni nel settore televisivo, tra gli ospiti presenti c'è anche Mario Mella, Technology Director It ...