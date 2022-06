Pubblicità

globalistIT : - globalistIT : - Poghos2003 : @Mamertino3 Voglio tornare quando il problema erano le puttane di Berlusconi, mentre LVI chiamava kulona la Merkel… - botolo86 : @daniel_cuello @77OnFilm Una mia cara amica bielorussa che vive ora qui in USA dove vivo io si mangerebbe Lukashenk… - ghirrig : #Lavrov non parla più di nazismo da sradicare ma di #spaziovitale #Putin di nuovo equilibrio mondiale e di due fig… -

Globalist.it

Il presidente bielorusso Alexanderha dichiarato venerdì che il suo omologo russo, Vladimir, non gli ha mai chiesto di partecipare al conflitto con l' Ucrain a e ha sottolineato ...Il Paese guidato daè tra i principali alleati dello zar. La sua posizione strategica ... Non dobbiamo perdere tempo per convincereal dialogo, ma pensare invece a come sconfiggere la ... Lukashenko: “Putin non mi ha mai chiesto di entrare in guerra ma è l’Occidente a spingerci…” Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko: "Putin non mi ha mai detto: vieni, entra, uccidi qualcuno in Ucraina" ...“Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che il presidente russo Vladimir Putin non ha chiesto alla Bielorussia di partecipare al conflitto ucraino, ma l’Occidente spinge Minsk per ...