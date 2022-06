LIVE Camila Giorgi-Haddad Maia, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: fra poco Camila in campo (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 La tennista sudamericana sta sbocciando a 26 anni, e ora è a un passo dalla top 30. Prima di emergere nel circuito maggiore, ha sgomitato nell’ITF, con 17 tornei vinti e otto ko. Tra le finali perse anche due italiane: nel maggio 2013 a Caserta (con Renata Voracova) e nell’ottobre 2016 a Pula (con Martina Trevisan). 18.50 Camila Giorgi e Beatriz Haddad Maia sono appena scese in campo per cominciare il riscaldamento. 18.49 La brasiliana viene però da un ottimo momento. La settimana scorsa ha vinto il suo secondo torneo in carriera a Nottingham dopo il successo nel 125 di Saint Malo. 18.47 L’azzurra parte leggermente favorita per un motivo: la Haddad Maia ha già giocato ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 La tennista sudamericana sta sbocciando a 26 anni, e ora è a un passo dalla top 30. Prima di emergere nel circuito maggiore, ha sgomitato nell’ITF, con 17 tornei vinti e otto ko. Tra le finali perse anche due italiane: nel maggio 2013 a Caserta (con Renata Voracova) e nell’ottobre 2016 a Pula (con Martina Trevisan). 18.50e Beatrizsono appena scese inper cominciare il riscaldamento. 18.49 La brasiliana viene però da un ottimo momento. La settimana scorsa ha vinto il suo secondo torneo in carriera a Nottingham dopo il successo nel 125 di Saint Malo. 18.47 L’azzurra parte leggermente favorita per un motivo: laha già giocato ...

Pubblicità

OA_Sport : Fra poco Camila Giorgi e Beatriz Haddad Maia si sfideranno per un posto nella semifinale del torneo WTA di Birmingh… - travellover28 : ,,Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - solounastella : RT @SSportNetwork: #SuperSportLIVE #Tennis Vittorie in rimonta per #Berrettini e #Giorgi al #Queens e a #Birmingham contro #Kudla e #Davis:… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis Vittorie in rimonta per #Berrettini e #Giorgi al #Queens e a #Birmingham contro #Kudla e… -