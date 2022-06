LIVE Berrettini-Paul, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: si parte dopo Davidovich Fokina-van de Zandschulp (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Terminato il primo set tra Davidovich Fokina e van de Zandschulp, lo ha vinto quest’ultimo per 6-2. dopo di loro in campo Berrettini e Paul. Berrettini-Evans – Berrettini-Kudla Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’ATP 500 del Queen’s tra Matteo Berrettini e l’americano Tommy Paul, secondo sul Centrale del famoso club londinese. Un unico precedente tra i due, che è anche poco piacevole per il romano: ad Acapulco, nella Gira Sudamericana, lo statunitense approfittò infatti del ritiro del suo avversario. Il punteggio era ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:48 Terminato il primo set trae van de, lo ha vinto quest’ultimo per 6-2.di loro in campo-Evans –-Kudla Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di quarti di finale dell’ATP 500 deltra Matteoe l’americano Tommy, secondo sul Centrale del famoso club londinese. Un unico precedente tra i due, che è anche poco piacevole per il romano: ad Acapulco, nella Gira Sudamericana, lo statunitense approfittò infatti del ritiro del suo avversario. Il punteggio era ...

Pubblicità

MercRF : RT @lorenzofares: QF del #QueensTennis Peniston ???? vs Krajinovic ???? Ruusuvuori ???? vs Cilic ???? Davidovich Fokina ???? vs Van de Zandschulp… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Matteo Berrettini (LIVE) - infoitsport : LIVE Berrettini-Paul, ATP Queen's 2022 in DIRETTA: obiettivo semifinale, programma e orario. Americano imprevedibile - lorenzofares : QF del #QueensTennis Peniston ???? vs Krajinovic ???? Ruusuvuori ???? vs Cilic ???? Davidovich Fokina ???? vs Van de Zand… - Aquila6811 : RT @infoitsport: LIVE Berrettini-Kudla 3-6 7-6 6-4, ATP Queen's 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma vince in rimonta e vola ai quarti di f… -