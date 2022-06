L’ansia sociale nei ragazzi sta diventando un problema sempre più diffuso: accanto al fenomeno degli hikikomori, oggi sembra prendere piede anche quello degli Incel. Di cosa si tratta? E quali sono i pericoli? Ne abbiamo parlato con un esperto (Di venerdì 17 giugno 2022) Isolamento, disturbi alimentari, autolesionismo: modi diversi di somatizzare la forte ansia sociale che vivono oggi i ragazzi. Facce differenti, dunque, di un disagio giovanile che può compromettere fortemente la vita degli adolescenti, dando luogo a fenomeni come quello, tristemente noto, degli hikikomori. Con questo termine giapponese, che significa letteralmente “stare in disparte”, si indicano infatti quei ragazzi che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, rinchiudendosi nella propria camera, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori. Un fenomeno preoccupante e molto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 giugno 2022) Isolamento, disturbi alimentari, autolesionismo: modi diversi di somatizzare la forte ansiache vivono. Facce differenti, dunque, di un disagio giovanile che può compromettere fortemente la vitaadolescenti, dando luogo a fenomeni come, tristemente noto,. Con questo termine giapponese, che significa letteralmente “stare in disparte”, si indicano infatti queiche decidono di ritirarsi dalla vitaper lunghi periodi, rinchiudendosi nella propria camera, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori. Unpreoccupante e molto ...

thatslullaby : Ma se la bionda annuncia il tour costi quel che costi io ci vado veramente, non mi interessa se devo espatriare da sola con l’ansia sociale - w9smt : voi non avete la minima idea di cosa sia l’ansia sociale - cioccofrana : io e mia madre entrambe con l’ansia sociale che litighiamo per chi deve chiamare e ordinare le pizze tutto regolare - ALW4YSW4LLS : qualcosa per parlarci ma ho l'ansia sociale e quindi anche solo per salire su un pullman pieno di gente mi faccio m… - leo_roncato : quando sono sobrio mi sale l’ansia sociale ormai -