(Di venerdì 17 giugno 2022) La trasmissione «Un cuore di casa», andata in onda su Bergamo TV, ha raccontato le storie di chi ha aperto le porte di casa, per un periodo di tempo limitato, a un minore in difficoltà. Ma il “viaggio” di chi si fida e chi si affida è solo a metà

L'Eco di Bergamo

Laboratori di scrittura e una "festa teatrale", per raccontare l'affido La trasmissione «Un cuore di casa», andata in onda su Bergamo TV, ha raccontato le storie di chi ha aperto le porte di casa, per un periodo di tempo limitato, a un minore in difficoltà. Ma il "viaggio ...