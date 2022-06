La grande sete (Di venerdì 17 giugno 2022) Il grande fiume è malato, quasi moribondo. Una distesa di terra bruciata, arsa dal calore e privata del suo elemento fondamentale: l'acqua. Tutti i parametri raccontano la grande crisi. Mai negli ultimi settanta anni chi si affaccia sul suo corso aveva vissuto una situazione così con la prospettiva di un'estate davanti che fa paura. Il livello idrometrico del Po è di ben 3 metri sotto la media stagionale e ben presto obbligherà al razionamento anche per l'acqua potabile alcuni dei territori che si affacciano sul grande malato. Già oggi, hanno denunciato i tecnici dell'ANBI, non c'è più acqua sufficiente per garantire tutti gli usi. Non è un problema, è un dramma che rischia di investire alcune delle aree più importanti del Paese nella creazione di valore per la filiera dell'agroalimentare. Ci sono zone dove negli ultimi 110 giorni non ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilfiume è malato, quasi moribondo. Una distesa di terra bruciata, arsa dal calore e privata del suo elemento fondamentale: l'acqua. Tutti i parametri raccontano lacrisi. Mai negli ultimi settanta anni chi si affaccia sul suo corso aveva vissuto una situazione così con la prospettiva di un'estate davanti che fa paura. Il livello idrometrico del Po è di ben 3 metri sotto la media stagionale e ben presto obbligherà al razionamento anche per l'acqua potabile alcuni dei territori che si affacciano sulmalato. Già oggi, hanno denunciato i tecnici dell'ANBI, non c'è più acqua sufficiente per garantire tutti gli usi. Non è un problema, è un dramma che rischia di investire alcune delle aree più importanti del Paese nella creazione di valore per la filiera dell'agroalimentare. Ci sono zone dove negli ultimi 110 giorni non ...

Pubblicità

Gandalf493 : @MatteoV17151216 @RInfascelli Certo se passate la vita a farvi gli affari degli altri e non i propri mio caro penso… - mummy53690440 : Siccità record, ora l'Italia resta a corto d'acqua: la mappa della grande sete - infoitinterno : Siccità, la mappa della Grande Sete: dal Po in secca all'Arno dimezzato, fino a una Puglia per metà già deserto - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Siccità record, ora l'Italia resta a corto d'acqua: la mappa della grande sete Da Nord a Sud si fanno i conti dei danni… -

Stefano Torre al Festival internazionale della poesia di Genova ...Alta come la canna di un camino Si innalza la fame di brutalità Uccidere a calci placa la sete In ... 17.9.2020 LE TORRI in memoria di Giulietto Chiesa le torri che vengono giù dal cielo son la grande ... Siccità e crisi idrica in tutto il Nord: Coldiretti Liguria si avvia alla richiesta dello stato di calamità La grande sete assedia città e campagne, con autobotti e razionamenti in case, orti e giardini e i campi arsi dove la siccità ha già provocato danni per due miliardi di euro. E' il drammatico bilancio ... La Provincia di Sondrio La grande sete Il grande fiume è malato, quasi moribondo. Una distesa di terra bruciata, arsa dal calore e privata del suo elemento fondamentale: l'acqua. Tutti i parametri raccontano la grande crisi. Mai negli ulti ... Siccità, Coldiretti: “Agricoltura in forte sofferenza, va chiesto lo stato di calamità” Liguria. “La grande sete assedia città e campagne, con autobotti e razionamenti in case, orti e giardini e i campi arsi dove la siccità ha già provocato danni per due miliardi di euro”. E’ il ... ...Alta come la canna di un camino Si innalza la fame di brutalità Uccidere a calci placa laIn ... 17.9.2020 LE TORRI in memoria di Giulietto Chiesa le torri che vengono giù dal cielo son la...Laassedia città e campagne, con autobotti e razionamenti in case, orti e giardini e i campi arsi dove la siccità ha già provocato danni per due miliardi di euro. E' il drammatico bilancio ... La grande sete: più acqua alla pianura Il grande fiume è malato, quasi moribondo. Una distesa di terra bruciata, arsa dal calore e privata del suo elemento fondamentale: l'acqua. Tutti i parametri raccontano la grande crisi. Mai negli ulti ...Liguria. “La grande sete assedia città e campagne, con autobotti e razionamenti in case, orti e giardini e i campi arsi dove la siccità ha già provocato danni per due miliardi di euro”. E’ il ...