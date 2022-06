Kate Middleton, in pink è più bella (Di venerdì 17 giugno 2022) pink è bello. E lo ha dimostrato Kate Middleton che ha incontrato a Londra il ministro alla Salute, Sajid Javid, in rappresentanza della sua Royal Foundation Centre for Early Childhood. La duchessa di Cambridge ha scelto, per l’occasione, un completo pantalone rosa mai messo prima. E decisamente alla moda. Kate ha indossato un blazer con pantaloni del suo brand del cuore, Alexander McQueen, dal costo di 1420 sterline, circa 1600 euro. Lo ha abbinato con un top bianco e con un paio di décolletées rosa pallido Emmy London. Kate Middleton (Photo by Chris Jackson – WPA Pool/Getty Images) La duchessa di Cambridge (Photo by Chris Jackson – WPA Pool/Getty Images) Kate Middleton, la vie en rose Il rosa non è nella palette cromatica preferita ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 giugno 2022)è bello. E lo ha dimostratoche ha incontrato a Londra il ministro alla Salute, Sajid Javid, in rappresentanza della sua Royal Foundation Centre for Early Childhood. La duchessa di Cambridge ha scelto, per l’occasione, un completo pantalone rosa mai messo prima. E decisamente alla moda.ha indossato un blazer con pantaloni del suo brand del cuore, Alexander McQueen, dal costo di 1420 sterline, circa 1600 euro. Lo ha abbinato con un top bianco e con un paio di décolletées rosa pallido Emmy London.(Photo by Chris Jackson – WPA Pool/Getty Images) La duchessa di Cambridge (Photo by Chris Jackson – WPA Pool/Getty Images), la vie en rose Il rosa non è nella palette cromatica preferita ...

