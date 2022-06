Il Sud alla prova della transizione digitale (Di venerdì 17 giugno 2022) La pandemia è stata acceleratore di processi che erano già in atto: digitalizzazione, consapevolezza del valore della sostenibilità e interdipendenza tra fenomeni e catene globali del valore, evidenziando l’importanza della trasformazione digitale in Europa. Il trasferimento di scuole, uffici e persino relazioni sociali nello spazio virtuale ha creato bisogni del tutto inediti che hanno definito un nuovo paradigma di organizzazione sociale. Il digitale ha travolto i sistemi economici e di conseguenza anche la filosofia e la modalità del fare impresa, in un mercato a più marce ed a più velocità. D’altronde, ogni processo di transizione è foriero di profonde trasformazioni che incidono sulla società e sui cleavages che la attraversano. La spinta alla digitalizzazione, però, ha avuto anche l’effetto di acuire le ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) La pandemia è stata acceleratore di processi che erano già in atto: digitalizzazione, consapevolezza del valoresostenibilità e interdipendenza tra fenomeni e catene globali del valore, evidenziando l’importanzatrasformazione digitale in Europa. Il trasferimento di scuole, uffici e persino relazioni sociali nello spazio virtuale ha creato bisogni del tutto inediti che hanno definito un nuovo paradigma di organizzazione sociale. Il digitale ha travolto i sistemi economici e di conseguenza anche la filosofia e la modalità del fare impresa, in un mercato a più marce ed a più velocità. D’altronde, ogni processo diè foriero di profonde trasformazioni che incidono sulla società e sui cleavages che la attraversano. La spintadigitalizzazione, però, ha avuto anche l’effetto di acuire le ...

