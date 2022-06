I Bitcoin possono essere riciclati dai criminali? (Di venerdì 17 giugno 2022) Le criptovalute e, in particolare i Bitcoin, sono state osteggiate dai governi fin dalla loro introduzione. Molti pensano che sia solo perché sono in grado di aggirare il sistema finanziario bancario classico, ma in realtà la verità ha varie sfaccettature, e una di queste è la possibilità da parte dei criminali di utilizzare la valuta Leggi su periodicodaily (Di venerdì 17 giugno 2022) Le criptovalute e, in particolare i, sono state osteggiate dai governi fin dalla loro introduzione. Molti pensano che sia solo perché sono in grado di aggirare il sistema finanziario bancario classico, ma in realtà la verità ha varie sfaccettature, e una di queste è la possibilità da parte deidi utilizzare la valuta

Pubblicità

_Guglielm0 : @AnonSatoshy Comunque il no è legato a questioni di fungibilità, bitcoin kyc non possono essere usati con la stessa… - accabadore : @C6Graziella Con decine di migliaia di #Bitcoin in cassa. ?? Manca solo che emettono un loro #Token tipo… - PBiffoni : @RiccardoTrezzi Possono dire quel che gli pare gli esperti, ma quanto a storia niente è piú affidabile dell’oro e d… - ott0disk : @AlienoGentile Alcuni non si possono neanche interpretare con la storia, per esempio internet o Bitcoin. - NCriptovalute : I governi possono aver avuto qualche successo, ma sequestrare Bitcoin e criptovalute è ancora molto difficile-Notiz… -