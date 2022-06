Fu accostato anche al Napoli, colpaccio dal Real Madrid: Jovic arriva in Serie A (Di venerdì 17 giugno 2022) Da un like galeotto e un segui sulla page ufficiale della Fiorentina, è nato un vero e proprio scenario di mercato. La trattativa di mercato riguarderebbe la Fiorentina, la quale come obiettivo primario di mercato si è posta un rinforzo offensivo, promuovendo fortemente la figura dell’ex obiettivo del Napoli Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid sarebbe voluto fortemente dalla dirigenza di Firenze tanto che, come riportato dalle ultime voci di mercato, si sarebbero verificati dei dialoghi fra i due club per impostare un eventuale trattativa. Luka Jovic Jovic-Fiorentina, dialoghi fra le parti: i costi dell’operazione L’ostacolo comprenderebbe appunto il forte costo del cartellino, cifra che secondo la Gazzetta dello Sport si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Da un like galeotto e un segui sulla page ufficiale della Fiorentina, è nato un vero e proprio scenario di mercato. La trattativa di mercato riguarderebbe la Fiorentina, la quale come obiettivo primario di mercato si è posta un rinforzo offensivo, promuovendo fortemente la figura dell’ex obiettivo delLuka. L’attaccante delsarebbe voluto fortemente dalla dirigenza di Firenze tanto che, come riportato dalle ultime voci di mercato, si sarebbero verificati dei dialoghi fra i due club per impostare un eventuale trattativa. Luka-Fiorentina, dialoghi fra le parti: i costi dell’operazione L’ostacolo comprenderebbe appunto il forte costo del cartellino, cifra che secondo la Gazzetta dello Sport si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, ...

