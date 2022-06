Entry list maschile Wimbledon 2022: non ci sono russi né bielorussi, out anche Federer (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ stata finalmente diramata l’Entry list maschile per il torneo di Wimbledon 2022. Come annunciato in precedenza, non sono presenti tennisti russi e bielorussi, bannati per via dell’invasione russa dell’Ucraina. Il torneo perde dunque giocatori del calibro di Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Non c’è neppure Roger Federer, che ritarda ulteriormente il ritorno in campo. In attesa di capire cosa succederà con l’assegnazione dei punti, sono presenti tutti i migliori, da Novak Djokovic ad Alexander Zverev, passando per Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Cinque gli italiani al via: Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti ed il finalista in carica Matteo Berrettini. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ stata finalmente diramata l’per il torneo di. Come annunciato in precedenza, nonpresenti tennistie bielo, bannati per via dell’invasione russa dell’Ucraina. Il torneo perde dunque giocatori del calibro di Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Non c’è neppure Roger, che ritarda ulteriormente il ritorno in campo. In attesa di capire cosa succederà con l’assegnazione dei punti,presenti tutti i migliori, da Novak Djokovic ad Alexander Zverev, passando per Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Cinque gli italiani al via: Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti ed il finaa in carica Matteo Berrettini. Di seguito la ...

