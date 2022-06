Del Genio: “Napoli, in arrivo un calciatore più forte di Politano. Mertens ai saluti” (Di venerdì 17 giugno 2022) Paolo Del Genio ha commentato le operazioni di mercato del Napoli soffermandosi anche sulla questione relativa a Dries Mertens. Paolo Del Genio, giornalista e grande esperto di tattica, ha commentato le operazioni di mercato del Napoli ai microfoni d Tele A. Del Genio si è soffermato in particolare sull’arrivo di Deulofeu e sulla questione Mertens: “Matteo Politano dovrebbe lasciare il Napoli. Qualora andasse via arriverebbe Gerard Deulofeu. Non ce ne voglia l’ex giocatore dell’Inter, ma nel cambio con lo spagnolo il Napoli ci andrebbe a guadagnare. Dove può giocare Deulofeu? Un po’ ovunque, in tutti i ruoli di attacco. Anche a sinistra al posto di Dries Mertens. Ma è chiaro che ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 giugno 2022) Paolo Delha commentato le operazioni di mercato delsoffermandosi anche sulla questione relativa a Dries. Paolo Del, giornalista e grande esperto di tattica, ha commentato le operazioni di mercato delai microfoni d Tele A. Delsi è soffermato in particolare sull’di Deulofeu e sulla questione: “Matteodovrebbe lasciare il. Qualora andasse via arriverebbe Gerard Deulofeu. Non ce ne voglia l’ex giocatore dell’Inter, ma nel cambio con lo spagnolo ilci andrebbe a guadagnare. Dove può giocare Deulofeu? Un po’ ovunque, in tutti i ruoli di attacco. Anche a sinistra al posto di Dries. Ma è chiaro che ...

