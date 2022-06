Covid | Iss | Omicron 2 predominante ma BA 5 in aumento al 23%

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - L'onda5 cresce in Italia. "Il 7 giugno scorso, la varianteaveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2. Si sottolinea l'di casi riconducibili alle sottovarianti BA.4 e BA.5 (che sale al 23,15%) della stessa". E' quanto emerge dai risultati dell'indagine rapida condotta dall'Istituto superiore del sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. "Per l'indagine è stato chiesto ai laboratori delle regioni e province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus - spiega l'Iss - Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni e Province autonome in maniera casuale fra i campioni positivi, garantendo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ci risiamo: il range dell'indice di riproduzione torna a superare la soglia epidemica di 1 - PietroTerna : Nonostante le alte temperature, l'indice Rt tempestivo torna al di sopra di 1, portandosi al 10 giugno, a 1,25 (1,1… - BasicLifeSupp : Covid. Iss: “Aumenta diffusione Omicron Ba.5 che sale al 23% e della Ba.4 che tocca l’11%” - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Covid, salgono incidenza (310 contro 222 della scorsa settimana) e Rt (da 0,75 a 0,83). Lo evidenzia il monitoraggio sett… - infoitinterno : Covid, rapporto Iss: salgono incidenza dei casi e indice Rt -

Contagi in risalita Torna a correre il. Soprattutto in alcune regioni come Sicilia, che è ...rilevano i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità () ...Nell'indagine precedente, ricorda l', 'le prevalenze stimate a livello nazionale per BA.4 e BA.5 erano pari a 0,47% e 0,41%'. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati CORONAVIRUSRoma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - L'onda Omicron 5 cresce in Italia. "Il 7 giugno scorso, la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante. Si sottolin ...In Italia, il 7 giugno scorso, la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante. Si sottolinea l'aumento di casi riconducibili alle sottovarianti BA.4 e ...