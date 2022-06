“Cosa faceva mentre guidava”. Cristina, investita e uccisa da un bus: dopo due anni la scoperta choc sull’autista (Di venerdì 17 giugno 2022) Cristina Conforti travolta da un bus, l’agghiacciante verità emerge solo adesso. Era l’11 dicembre 2020 quando la 53enne fu investita da un autobus della linea 727 Atm in via Gorki a Cinisello Balsamo, città metropolitana di Milano. Oggi viene fuori la verità sul motivo per cui l’autista era poco attento alla guida. Quando ha travolto e ucciso la donna l’autista 47enne stava chattando con lo smartphone e organizzando incontri a luci rosse. Per questo motivo la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo per omicidio stradale: “Non prestava adeguata attenzione alla guida, essendo impegnato in conversazioni scritte”. A stabilire che l’uomo stesse chattando è stata una perizia disposta sul cellulare dalla pm Michela Versini. A quanto pare l’autista era con gli occhi sul telefonino e impegnato in conversazioni hard. In attesa del giudizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)Conforti travolta da un bus, l’agghiacciante verità emerge solo adesso. Era l’11 dicembre 2020 quando la 53enne fuda un autobus della linea 727 Atm in via Gorki a Cinisello Balsamo, città metropolitana di Milano. Oggi viene fuori la verità sul motivo per cui l’autista era poco attento alla guida. Quando ha travolto e ucciso la donna l’autista 47enne stava chattando con lo smartphone e organizzando incontri a luci rosse. Per questo motivo la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo per omicidio stradale: “Non prestava adeguata attenzione alla guida, essendo impegnato in conversazioni scritte”. A stabilire che l’uomo stesse chattando è stata una perizia disposta sul cellulare dalla pm Michela Versini. A quanto pare l’autista era con gli occhi sul telefonino e impegnato in conversazioni hard. In attesa del giudizio ...

virgiliopaolo : RT @PaoloBorg: Martelli chiese a Falcone come faceva un contadinotto come Riina a essere il capo di una organizzazkone come Cosa Nostra Fal… - natalibera : RT @PaoloBorg: Martelli chiese a Falcone come faceva un contadinotto come Riina a essere il capo di una organizzazkone come Cosa Nostra Fal… - EzioMorassutti : RT @PaoloBorg: Martelli chiese a Falcone come faceva un contadinotto come Riina a essere il capo di una organizzazkone come Cosa Nostra Fal… - mintvbasil : comunque non so cosa cazzo vuole ancora che mi mette i like alle storie, la scelta l’ha fatta lui, è lui che è spar… - lillamochi : @CaterinaBuffol1 considera che questa cosa l'ho postata prima di sapere, pensavo a namjoon che non postava perchè f… -