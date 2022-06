Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, arriva la conferma: 'Non stanno insieme'. Ma il post dell'attrice fa sognare i fan (Di venerdì 17 giugno 2022) Claudio Baglioni e Virginia Raffaele non stanno davvero insieme: nonostante i rumors e le voci di corridoio diffusi nei giorni scorsi, arriva quella che sembra essere la definitiva smentita. Basterà a ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022)nondavvero: nonostante i rumors e le voci di corridoio diffusi nei giorni scorsi,quella che sembra essere la definitiva smentita. Basterà a ...

Pubblicità

trash_italiano : Secondo voci di corridoio ci sarebbe un flirt in corso tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. [Il Messaggero] - trash_italiano : Fonti certe hanno smentito i rumors su Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: 'è una fake news, sono molto amici, si… - marta_cucchi : RT @spaccacocchy: ma in che cazzo di senso claudio baglioni e virginia raffaele forse stanno insieme? il multiuniverso è qualcosa di cui sa… - Very86 : RT @__Jandoo: Il Twitter in questi giorni analizzando i testi di Claudio Baglioni #raffaglioni - luiviveintee : RT @__Jandoo: Il Twitter in questi giorni analizzando i testi di Claudio Baglioni #raffaglioni -