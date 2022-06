Chiara Ferragni e Fedez, la beffa della piccola Vittoria: «Per me lo fa apposta...» (Di venerdì 17 giugno 2022) Fedez e Chiara Ferragni, ormai, non sanno più come fare. La piccola Vittoria «Ferragnez» sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre un... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022), ormai, non sanno più come fare. La«Ferragnez» sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre un...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - Marilenapas : RT @fanpage: Chiara Ferragni è volata a Siviglia per la sfilata Cruise 2023 di Dior. Ha scelto un look che omaggia la tradizione andalusa d… - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni incanta vestita Dior: l`abito è pazzesco - -