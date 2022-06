Chiara Ferragni e Fedez, la beffa della piccola Vittoria: «Per me lo fa apposta…» (Di venerdì 17 giugno 2022) Fedez e Chiara Ferragni, ormai, non sanno più come fare. La piccola Vittoria «Ferragnez» sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre un mese suo papà Fedez cerca in ogni modo di farle dire «papà», ma lei con il faccino vispo si prende gioco del cantante e risponde solo «mamma». E così dopo il post pubblicato lunedì 13 giugno da Fedez in cui si accende una vera e propria lotta tra padre e figlia, ecco che anche oggi il cantante milanese torna all’attacco sperando che la piccola Vitto prima o poi ceda. Soprattutto dopo essere guarito dal tumore al pancreas, Fedez dedica molte delle sue storie di Instagram ai suoi due bambini. Leone e Vittoria sono sempre sorridenti e spesso ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 17 giugno 2022), ormai, non sanno più come fare. La«Ferragnez» sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre un mese suo papàcerca in ogni modo di farle dire «papà», ma lei con il faccino vispo si prende gioco del cantante e risponde solo «mamma». E così dopo il post pubblicato lunedì 13 giugno dain cui si accende una vera e propria lotta tra padre e figlia, ecco che anche oggi il cantante milanese torna all’attacco sperando che laVitto prima o poi ceda. Soprattutto dopo essere guarito dal tumore al pancreas,dedica molte delle sue storie di Instagram ai suoi due bambini. Leone esono sempre sorridenti e spesso ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - athenaisleclerc : l’ultimo post di Chiara ferragni ?? - DaniAgostini32 : @marilovesgr33n Così almeno insegna agli orsi come si fanno gli spaghetti. Se poi si azzardasse a rompere i maroni,… -