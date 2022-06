Calcio: dal pub alla Conference League. L’incedibile storia di una squadra in Gibilterra (Di venerdì 17 giugno 2022) Una storia incredibile di Calcio da Gibilterra, animerà i preliminari per qualificarsi alla fase a giorni della Uefa Conference League 2022/23. I Bruno’s Magpies, infatti, affronteranno i nordirlandesi dei Crusaders Football Club, in virtù della finale di Coppa di Lega di Gibilterra raggiunta nella scorsa stagione. La particolarità della situazione sta nella storia di questo club, nato in maniera assolutamente amatoriale. Alcuni amici infatti decisero qualche anno fa di fondare la squadra per trascorrere del tempo insieme, dopo magari una birra al pub. Il progetto però è cresciuto sempre di più, fino al raggiungimento dei preliminari di Conference League 2022/23. Un risultato straordinario, dunque, ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Unaincredibile dida, animerà i preliminari per qualificarsifase a giorni della Uefa2022/23. I Bruno’s Magpies, infatti, affronteranno i nordirlandesi dei Crusaders Football Club, in virtù della finale di Coppa di Lega diraggiunta nella scorsa stagione. La particolarità della situazione sta nelladi questo club, nato in maniera assolutamente amatoriale. Alcuni amici infatti decisero qualche anno fa di fondare laper trascorrere del tempo insieme, dopo magari una birra al pub. Il progetto però è cresciuto sempre di più, fino al raggiungimento dei preliminari di2022/23. Un risultato straordinario, dunque, ...

