Beach volley, semifinali Mondiali Roma 2022 in tv: programma, orari e diretta streaming (Di venerdì 17 giugno 2022) Proseguono i Mondiali di Roma 2022 di Beach volley: ecco il programma delle semifinali maschili e femminili, in programma sabato 18 giugno. Sono solo quattro le coppie rimaste in gara in ciascun tabellone: in palio l'accesso alla finale più ambita che assicura una medaglia. Chi accederà alla finale per l'oro e chi quella per il bronzo? Tutte le partite di giornata saranno visibili per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv. Inoltre, Rai Sport + HD (visibile anche in streaming su Rai Play) trasmetterà una finestra con alcuni match (in diretta o in differita) dalle 15.55 alle 17.05 e dalle 18.10. Di seguito il programma dettagliato di giornata con tutti gli ...

