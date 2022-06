Basket: Curry Mvp delle Finali Nba per la prima volta, 'è un titolo diverso dagli altri' (Di venerdì 17 giugno 2022) Boston, 17 giu. - (Adnkronos) - Stephen Curry è stato votato Mvp delle Finali Nba per la prima volta nella sua carriera. Il numero 30 dei Golden State Warriors è stato il protagonista assoluta anche in gara-6 contro i Boston Celtics nel match che ha chiuso i conti in favore della sua squadra di San Francisco, giunta al quarto titolo negli ultimi otto anni. Una dinastia in cui il prodotto di Davidson è stato pezzo fondamentale, ma nonostante questo per ben tre volte - prima André Iguodala e poi Kevin Durant nel 2017 e 2018 - aveva mancato il premio di miglior giocatore delle Finali Nba. Questa volta è stato un plebiscito per lui: 11-0 i voti in suo favore. “Ho avuto la fortuna e l'occasione di essere di nuovo qui: ho ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Boston, 17 giu. - (Adnkronos) - Stephenè stato votato MvpNba per lanella sua carriera. Il numero 30 dei Golden State Warriors è stato il protagonista assoluta anche in gara-6 contro i Boston Celtics nel match che ha chiuso i conti in favore della sua squadra di San Francisco, giunta al quartonegli ultimi otto anni. Una dinastia in cui il prodotto di Davidson è stato pezzo fondamentale, ma nonostante questo per ben tre volte -André Iguodala e poi Kevin Durant nel 2017 e 2018 - aveva mancato il premio di miglior giocatoreNba. Questaè stato un plebiscito per lui: 11-0 i voti in suo favore. “Ho avuto la fortuna e l'occasione di essere di nuovo qui: ho ...

Pubblicità

sportface2016 : #GoldenState campioni #Nba 2021/2022 #Curry: 'Titolo diverso dagli altri' - GennaroSerra : RT @RadioSportiva: Unico protagonista anche in gara-6 delle Finals Nba è Steph Curry, il migliore. Golden State ha dominato a Boston in gar… - EdoardoQuaquini : RT @RadioSportiva: Unico protagonista anche in gara-6 delle Finals Nba è Steph Curry, il migliore. Golden State ha dominato a Boston in gar… - TV7Benevento : Basket: Curry Mvp delle Finali Nba per la prima volta, 'è un titolo diverso dagli altri' - - TV7Benevento : Basket: Iguodala incorona Curry, 'è il miglior playmaker di sempre' - -