Assange deve tornare negli Usa, dal governo britannico l’ultimo via libera per l’estradizione del fondatore di WikiLeaks (Di venerdì 17 giugno 2022) Il governo britannico ha ordinato l’estrazione negli Stati Uniti di Julian Assange. Il via libera finale è arrivato dalla ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, ma era considerato un passaggio scontato dopo la decisione del tribunale di Londra per l’estradizione arrivata lo scorso 20 aprile. Ora il fondatore di WikiLeaks rischia di scontare una pesantissima condanna negli Usa per aver contribuito a diffondere documenti riservati contenenti anche informazioni su crimini di guerra commessi dall’esercito americano in Iraq e Afghanistan. «Un giorno buio per la libertà di stampa», ha commentato la squadra di WikiLeaks dopo la decisione di Patel. Leggi anche: Julian Assange, via ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilha ordinato l’estrazioneStati Uniti di Julian. Il viafinale è arrivato dalla ministra dell’Interno britannica, Priti Patel, ma era considerato un passaggio scontato dopo la decisione del tribunale di Londra perarrivata lo scorso 20 aprile. Ora ildirischia di scontare una pesantissima condannaUsa per aver contribuito a diffondere documenti riservati contenenti anche informazioni su crimini di guerra commessi dall’esercito americano in Iraq e Afghanistan. «Un giorno buio per la libertà di stampa», ha commentato la squadra didopo la decisione di Patel. Leggi anche: Julian, via ...

