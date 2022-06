Amministrative: Letta, 'a ballottaggi squadra di donne e uomini, basta anomalie' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "I 13 sindaci di città capoluogo eletti al primo turno sono tutti uomini. A conferma dell'anomalia della politica italiana. Ai ballottaggi ecco la nostra squadra, donne e uomini". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "I 13 sindaci di città capoluogo eletti al primo turno sono tutti. A conferma dell'anomalia della politica italiana. Aiecco la nostra". Così Enricosu twitter.

Pubblicità

emmabonino : Il campo largo di #Letta sembra ispirarsi all’aritmetica più che alla politica. Con queste amministrative… - CarloCalenda : Domande post amministrative. 1) “Lei è disponibile per il campo largo con i 5S” Risposta “No”. 2) “Ma quindi lei en… - Tg3web : Andrea Furegato, candidato del centrosinistra eletto al primo turno sindaco di Lodi, a 25 anni è il il più giovane… - TV7Benevento : Amministrative: Letta, 'a ballottaggi squadra di donne e uomini, basta anomalie' - - Carmeli33392291 : Enrico Letta ha ripetuto per giorni che questo sarebbe stato un test per il campo largo. Parafrasando: le amministr… -