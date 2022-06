Ultime Notizie – Letta: “Storia di Mario ci dice quanto siamo in ritardo, avanti con i diritti” (Di giovedì 16 giugno 2022) La Storia di Mario “è una Storia forte che ci interroga tutti, che ci dice come la politica, il Parlamento e le leggi siano in ritardo. A tutti quelli che dicono che non bisogna occuparsi di diritti ma di altro, questa Storia dice che non è vero e che ci si deve occupare di diritti mentre ci si occupa anche di altro”. Così il segretario del Pd Enrico Letta sul caso di Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come ‘Mario’, primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. “La Consulta ha fatto bene il suo lavoro, non altrettanto il Parlamento che continua a latitare. Ma un passo avanti è stato fatto alla Camera, ora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladi“è unaforte che ci interroga tutti, che cicome la politica, il Parlamento e le leggi siano in. A tutti quelli che dicono che non bisogna occuparsi dima di altro, questache non è vero e che ci si deve occupare dimentre ci si occupa anche di altro”. Così il segretario del Pd Enricosul caso di Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come ‘’, primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. “La Consulta ha fatto bene il suo lavoro, non altrettanto il Parlamento che continua a latitare. Ma un passoè stato fatto alla Camera, ora ...

