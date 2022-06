Salernitana, De Sanctis mette gli occhi su Cissé e Esposito (Di giovedì 16 giugno 2022) La Salernitana è alla ricerca di qualche profilo giovane da inserire nella rosa per la prossima stagione: De Sanctis ha messo nel mirino Cissé e Esposito La Salernitana con Morgan De Sanctis ha iniziato il suo lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Nicola per la prossima stagione. L’idea dei campani è quella di ringiovanire la rosa e proprio per questo gli obiettivi sarebbero Cissé dell’Atalanta e Salvatore Esposito della SPAL. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Laè alla ricerca di qualche profilo giovane da inserire nella rosa per la prossima stagione: Deha messo nel mirinoLacon Morgan Deha iniziato il suo lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Nicola per la prossima stagione. L’idea dei campani è quella di ringiovanire la rosa e proprio per questo gli obiettivi sarebberodell’Atalanta e Salvatoredella SPAL. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

NapoliAddict : La Salernitana deve rinforzare la difesa, De Sanctis punta un ex centrale del Napoli #Napoli #ForzaNapoliSempre… - TuttoSalerno : Salernitana, casting a sinistra: tre nomi sul taccuino di De Sanctis - salernonotizie : De Sanctis punta su Destro: l’esperto bomber tra gli obiettivi del ds della Salernitana - SalernoSport24 : ??? La Salernitana è interessata a Salvatore Esposito, in forze alla SPAL. Buoni numeri per il giovane, che ha anche… - MomentiCalcio : #Salernitana, #DeSanctis tenta il sorpasso per #Destro: beffate Lecce e Spezia? -