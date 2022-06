Ryan Gosling | impeccabile col suo biondo Ken

Pubblicità

afnewsinfo : Ecco la prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken nel film Barbie - evbdwantstobeus : il coraggio di ryan gosling di decolorarsi i capelli a 40 anni - salzheimer : RT @martina_prados: Pazzeschi Margot Robbie e Ryan Gosling nel film di Barbie - SaintGiovese : RT @martina_prados: Pazzeschi Margot Robbie e Ryan Gosling nel film di Barbie - mrrorbcll : RT @martina_prados: Pazzeschi Margot Robbie e Ryan Gosling nel film di Barbie -

Non stupisce, quindi, l'eco delle prime immagini dei protagonisti, Margot Robbie e, che interpretano Barbie e il suo fidanzato Ken. A dirigere il film c'è Greta Gerwig , famosa per "Lady ...Come quella che ritrae per la prima voltanei panni di Ken, a qualche mese di distanza dalla pubblicazione della prima immagine di Margot Robbie in quelli di Barbie. Nella foto, ...La prima immagine ufficiale di Ryan Gosling nei panni di Ken per il film su Barbie ha attirato l'attenzione dei fan, ma anche dell'industria.Preparate gli occhiali da sole: la prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken, il fidanzato di Barbie, è accecante ...