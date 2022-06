Pogba sul futuro: "Non posso sbagliare scelta" (Di giovedì 16 giugno 2022) "Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare": in attesa che si sciolga il nodo Juve, Paul Pogba nella docu-serie a lui... Leggi su today (Di giovedì 16 giugno 2022) "Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio. E non ho il diritto di": in attesa che si sciolga il nodo Juve, Paulnella docu-serie a lui...

Pubblicità

romeoagresti : Il countdown sarà lungo. Ma la #Juventus, anche nelle ultime ore, sul fronte #Pogba ha ricevuto forti rassicurazion… - Vink901 : Pogba è uno dei top 5 nel suo ruolo, quando sta bene. Sono sempre più convinto che con Fagioli e Miretti in pianta… - GhouatiMounir : RT @paolo_is_dead: @NicoSchira grazie nicolò ma era una stronzata per attaccare bottone, volevo chiederti aggiornamenti sul mercato juve, i… - albino_ruffo : @Gianpaolo_5 Certezze nessuno ne ha, chi lo afferma sarà qualche pseudo insider. Ma a mio avviso la situazione non… - bielleur : RT @alei1004: Certo che per essere sul lastrico come leggo qui si danno parecchio da fare i prescritti, preso Bellanova, bloccato Dybala, d… -