Nel nuovo Rapporto AlmaLaurea luci e ombre: laureati soddisfatti ma aumenta il divario tra Nord e Sud e crescono i contratti a tempo (Di giovedì 16 giugno 2022) I laureati promuovono l'università. Ma è il sistema Italia che invece non aiuta i giovani. Tanto che sempre più spesso, per cercare di costruirsi un futuro migliore, lasciano la loro città e regione, al Sud, e si trasferiscono per studiare al Nord. Con una perdita di cervelli, energie, iniziative che non può non pesare sullo sviluppo. È quanto emerge dal XXIV Rapporto AlmaLaurea sul Profilo e la Condizione Occupazionale dei laureati che è stato presentato stamattina, all'università di Bologna, dalla direttrice del Consorzio AlmaLaurea Marina Timoteo, nel corso del convegno "Integrazione dei dati e potere informativo. Dalla formazione al mondo del lavoro", organizzato con il Ministero dell'università e con il patrocinio della CRUI.

