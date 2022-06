Missione inutile. (Di giovedì 16 giugno 2022) Draghi, Scholz e Macron si sono recati al palazzo presidenziale di Kiev dove hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Una visita dal sapore più di una gita fuoriporta tra vecchi compagni di liceo, che di Missione diplomatica per porre fine a questa terribile guerra. I tre della Ue – che in maniera del tutto autoreferenziale Leggi su freeskipper (Di giovedì 16 giugno 2022) Draghi, Scholz e Macron si sono recati al palazzo presidenziale di Kiev dove hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Una visita dal sapore più di una gita fuoriporta tra vecchi compagni di liceo, che didiplomatica per porre fine a questa terribile guerra. I tre della Ue – che in maniera del tutto autoreferenziale

Pubblicità

AlessandroMusa5 : @MinistroEconom1 Allora non è stata una missione inutile...i danni ci saranno sul serio... - waltergalleni5 : @OGiannino Ma condividi di che? Missione inutile che avrà esito negativo come tutto quello che sta facendo nel nostro paese - BonaMassimo : @luca__giacobbe @mariacafagna @wireditalia @Azione_it @Roma_in_Azione Non ha una cultura democratica e lo dimostra… - MarcoGa31369638 : @matteorenzi a'maggico toscoMattè,a'missione der dragone romano cor damerino parigino e er crucco berlinese a Kiev… - LauraRO88925684 : @LuisaWagner7 @LegaSalvini Altra notte in bianco, vero? Per una 'missione' inutile...?????? -