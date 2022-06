“Mio figlio cammina male: a che specialista devo rivolgermi?” (Di giovedì 16 giugno 2022) Buongiorno. Ho un bimbo di 18 mesi che ha iniziato a camminare da solo vero i 14 mesi. Adesso cammina all’indietro, si arrampica sulle sedie sui tavoli, sale e scende le scale con l’aiuto di un adulto, corre. Ha buon equilibrio, nel senso che non cade spesso. Si accovaccia per giocare o raccogliere oggetti dal pavimento, tira calci alla palla. A scuola però le maestre ritengono che siccome cammina già da molto tempo, dovrebbe camminare meglio e hanno notato che a volte cammina sulle punte, altre volte stende piú una gamba (la destra). Insomma per le maestre ha problemi nella camminata e ritengono che in un’occasione è caduto mentre provava a camminare perché ha perso tono muscolare nella gamba destra. devo portarlo dall’ortopedico? Dal neurologo? Per ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Buongiorno. Ho un bimbo di 18 mesi che ha iniziato are da solo vero i 14 mesi. Adessoall’indietro, si arrampica sulle sedie sui tavoli, sale e scende le scale con l’aiuto di un adulto, corre. Ha buon equilibrio, nel senso che non cade spesso. Si accovaccia per giocare o raccogliere oggetti dal pavimento, tira calci alla palla. A scuola però le maestre ritengono che siccomegià da molto tempo, dovrebbere meglio e hanno notato che a voltesulle punte, altre volte stende piú una gamba (la destra). Insomma per le maestre ha problemi nellata e ritengono che in un’occasione è caduto mentre provava are perché ha perso tono muscolare nella gamba destra.portarlo dall’ortopedico? Dal neurologo? Per ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #GigiDalessio 'Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui.… - GassmanGassmann : Ci siamo, è evidente, la scienza ce lo spiega, il cambiamento climatico è in atto ed in accelerazione! Il governo D… - amoreandrea84 : @alessiomagno1 Il medico, se qualcuno sta male ho solo voglia di piangere. Una volta mio figlio si è ferito (male)… - crudarealt1 : @Riderman57 @errico_erika Dillo al mio custode di 45 anni con 2bimbi piccoli. Ora orfani dopo tre giorni dal vax ??… - LEarthquakes : RT @TGTGTV2000: 'Ci siamo resi conto subito che non era la classica scossa che avevamo sentito in precedenza. Sono andato subito verso la c… -