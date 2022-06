Milan, da Nasti a Gala: i giovani da aggregare in ritiro con Pioli (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Milan potrebbe aggregare diversi giovani della Primavera nei primi giorni di raduno estivo a Milanello. Il punto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilpotrebbediversidella Primavera nei primi giorni di raduno estivo aello. Il punto

Pubblicità

PianetaMilan : .@acmilan, da #Nasti a #Gala: i giovani da aggregare in ritiro con #Pioli - @acmilanyouth #ACMilan #Milan… - scudettiano : Secondo me Nasti è da mandare in qualche squadra di serie b o qualche neo promossa di serie a Non vedo l'ora di ve… - sportli26181512 : Italia Under 19, i convocati per l'Europeo: ci sono Nasti e Desplanches - PianetaMilan : .@Azzurri #Under19, i #convocati per l'Europeo: ci sono #Nasti e #Desplanches - #Italia #Azzurri #Nazionale… - OdeonZ__ : Milan, da Nasti a Gala ecco i giovani che potrebbero lavorare con Pioli -