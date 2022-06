Mestieri a rischio estinzione | la santacrocese Nkey rilancia - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Pisa : Mestieri a rischio estinzione: la santacrocese Nkey rilancia -

LA NAZIONE

Scongiurare la scomparsa della figura dell'artigiano, dei vecchi mestieri ma anche del prezioso patrimonio culturale del nostro Paese cercando un solido alleato nella tecnologia. E' l'obiettivo " ma soprattutto il concreto impegno " dell'azienda informatica Nkey. Mestieri a rischio estinzione: la santacrocese Nkey rilancia Erasmus+ AriTsan, un progetto europeo per la valorizzazione e la salvaguardia del mondo artigiano attraverso la tecnologia.