Medvedev attacca Draghi | Macron e Scholz | “Mangiatori di rane | salsicce di fegato e spaghetti Non avvicinerà l’Ucraina alla pace”

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’ultimo attacco di Dmitriall’Occidente punta sui luoghi comuni. L’ex vicepresidente russo ha criticato aspramente la visita congiunta dei capi di stato di Francia, Germania e Italia a Kiev e per farlo ha insultato direttamente i protagonisti del viaggio e della foto simbolo circolata in queste ore: “I fan europei didi” amano visitare Kiev “con zero utilità” ha scrittosu Twitter, sottolineando che i leader Ue prometteranno al“l’adesione all’Ue e vecchi obici, si leccheranno i baffi con l’horilka” (una vodka ucraina, ndr) e torneranno a casa in treno, come 100 anni fa”. E ancora: “Tutto va bene. Ma non. Il ...

serenel14278447 : Che livello di bassezza.'LE REAZIONI DA MOSCA E Medvedev attacca: «Europei mangiatori di rane, salsicce e spaghetti…

