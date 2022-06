Lo strazio e la rabbia del papà di Elena | “Cattiveria e sadismo | me l’ha uccisa Odiava la bambina perchè era come me E’ un mostro”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 giugno 2022) E’ arrivato il momento di parlare, per il padre della piccola. Lo abbiamo visto in questi giorni, in pochi frame, quando è arrivato sul luogo del delitto, o almeno, in quello che dovrebbe essere il posto in cui Martina, la sua ex, ha ucciso la sua amata. E che Alessandro edfossero legatissimi, non lo può negare nessuno. Lo hanno raccontato tutti, anche i parenti materni della, non ci sono dubi su questo, anzi. Ildella piccola,da sua madre, crede che proprio la natura del legame molto forte che aveva con la, sia stato una delle cause del gesto fatto dalla Patti. Non una giustificazione, non una motivazione. Non c’è nulla che possa spiegare un omicidio premeditato, un gesto di questo genere. “Non avevo nessuna intenzione ...