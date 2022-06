LIVE Berrettini-Kudla 3-4, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro rincorre l’americano nel primo set (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 30-0 Sul nastro la risposta del romano. 15-0 primo punto al servizio di Kudla. 3-5 ARRIVA IL BREAK DI Kudla ALLA QUARTA CHANCE E ADESSO SERVE PER IL SET! 30-40 Servizio e diritto del romano. 15-40 DUE PALLE BREAK Kudla! Diritto in rete di Berrettini. 15-30 Buona prima di Berrettini. 0-30 Doppio fallo del romano. 0-15 Errore nei pressi della rete di Berrettini. 3-4 Kudla resta avanti nel primo set senza concedere palle break. 40-30 CHE RISPOSTA DI Berrettini! 40-15 Buon servizio dell’americano. 30-15 In rete il diritto in corsa di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 30-0 Sul nastro la risposta del romano. 15-0punto al servizio di. 3-5 ARRIVA IL BREAK DIALLA QUARTA CHANCE E ADESSO SERVE PER IL SET! 30-40 Servizio e diritto del romano. 15-40 DUE PALLE BREAK! Diritto in rete di. 15-30 Buona prima di. 0-30 Doppio fallo del romano. 0-15 Errore nei pressi della rete di. 3-4resta avanti nelset senza concedere palle break. 40-30 CHE RISPOSTA DI! 40-15 Buon servizio del. 30-15 In rete il diritto in corsa di ...

