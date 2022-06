LIVE Atletica, Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: Iapichino seconda con 6 metri e 52, ora Dallavalle nel salto triplo (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica AD OSLO DALLE 19.30 La presentazione del Meeting di Grosseto – Il programma del Meeting di Grosseto 19:53 In corso la prima serie di salti nel triplo. Ci avviciniamo alla chiusura di questo Meeting di Grosseto 2022 che ci ha regalato diversi interessanti spunti, su tutti i primati personali di Rebecca Sartori e Pietro Pivotto. Entrambi saranno ai Giochi del Mediterraneo. 19:44 Resta soltanto la prova di salto triplo maschile. Occhi puntati su Andrea Dallavalle, che avrà avversari ostici come l’olandese Sallah-Mohammed, e l’altro ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIAD OSLO DALLE 19.30 La presentazione deldi– Il programma deldi19:53 In corso la prima serie di salti nel. Ci avviciniamo alla chiusura di questodiche ci ha regalato diversi interessanti spunti, su tutti i primati personali di Rebecca Sartori e Pietro Pivotto. Entrambi saranno ai Giochi del Mediterraneo. 19:44 Resta soltanto la prova dimaschile. Occhi puntati su Andrea, che avrà avversari ostici come l’olandese Sallah-Mohammed, e l’altro ...

