Lecce | UFFICIALE | colpo in attacco | preso Ceesay dallo Zurigo

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSLecce, Assan #Ceesay è un nuovo giocatore giallorosso: è ufficiale

Calciomercato, i pugliesi ufficializzano l'arrivo di Assan Ceesay, attaccante gambiano in arrivo dallo Zurigo Primo movimento di calciomercato del. I giallorossi hanno ufficializzato l'arrivo di Assan Ceesay. L'attaccante gambiano ha firmato un biennale che lo legherà ai pugliesi. In arrivo dallo Zurigo, con cui è stato campione di ...Contratto biennale per il nazionale gambiano che arriva dallo Zurigo- Ilha reso noto di "aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Assan Ceesay nell'ultima stagione all'F. C. Zurigo. L'attaccante centrale ... Lecce: Ufficiale l'acquisizione di Assan Ceesay Il Lecce ha appena comunicato ufficialmente di aver acquisito, a partire dall'1 luglio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Assan Ceesay nell'ultima ...Lecce scatenato sul mercato. Messo in cassaforte il colpo Ceesay, il club salentino starebbe per definire l'acquisto di Gianluca Frabotta. Secondo tuttomercatoweb.com, ...