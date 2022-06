L’appello ai medici: basta con l’inglese. Come rendere il “medichese” più digeribile a tutti (Di giovedì 16 giugno 2022) L’appello ai medici: basta con gli inglese e i tecnicismi. “No”, le donne incinte del primo figlio dopo una certa età, dai 35 in su, «non chiamatele “primipare attempate”». E «a quel paziente che siede davanti alla vostra scrivania non proponete “check-up”, ma un controllo generale. Niente casi “borderline”, semmai al limite. E il “booster” in Italia è un richiamo vaccinale. Mentre le pastiglie, la nonnina malata cronica le trova meglio nel portacompresse che nel “blister”». Persino il jet lag avrebbe un “alter ego” in versione tricolore: «È la fusopatia». Il messaggio è uno: «In medicina non esistono parole inglesi non traducibili. La comunicazione del medico con il paziente va migliorata». E per farlo occorre chiudere in soffitta «tecnicismi, acronimi, forestierismi, parole ansiogene e con sfumature molto negative». ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022)aicon gli inglese e i tecnicismi. “No”, le donne incinte del primo figlio dopo una certa età, dai 35 in su, «non chiamatele “primipare attempate”». E «a quel paziente che siede davanti alla vostra scrivania non proponete “check-up”, ma un controllo generale. Niente casi “borderline”, semmai al limite. E il “booster” in Italia è un richiamo vaccinale. Mentre le pastiglie, la nonnina malata cronica le trova meglio nel portacompresse che nel “blister”». Persino il jet lag avrebbe un “alter ego” in versione tricolore: «È la fusopatia». Il messaggio è uno: «Inna non esistono parole inglesi non traducibili. La comunicazione del medico con il paziente va migliorata». E per farlo occorre chiudere in soffitta «tecnicismi, acronimi, forestierismi, parole ansiogene e con sfumature molto negative». ...

