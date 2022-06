“La mia casa è la tua”, tutte le curiosità sul nuovo programma di Cristiano Malgioglio (Di giovedì 16 giugno 2022) La Rai per la prossima stagione televisiva sembra avere in mente grosse novità. In questi ultimi giorni, stando a diversi rumors, si sta diffondendo una notizia molto interessante riguardante un nuovo programma di Rai 3. Cristiano Malgioglio, il noto paroliere della tv italiana, sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Raffaella Carrà e del suo ultimo programma andato in onda sulla Rai, A raccontare comincia tu. L’adattamento del format prodotto da Ballandi sarebbe già in fase di elaborazione e dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo inverno. Vediamo nel dettaglio tutte le curiosità su La mia casa è la tua.



