Juve | De Sciglio rinnova fino al 2025

(Di giovedì 16 giugno 2022) Mattia Deha firmato il prolungamento di contratto con lantus. "La storia continua: Mattia Dee lasaranno insieme per altri 3 anni,al 30 giugno", si legge sul comunicato ufficiale diramato dal club...

I numeri di Dein bianconero 'La storia continua: Mattia Dee lasaranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025 - si legge nella nota ufficiale emessa dal club - ...Mattia Deresta in bianconero e lo fa grazie al rinnovo di contratto appena firmato con la Vecchia ... il terzino classe 1992 si assicura il proseguimento dell'avventura in casaper i ... Juve, ufficiale il rinnovo di De Sciglio fino al 2025 Il matrimonio tra Mattia De Sciglio e la Juventus prosegue. Il difensore di Allegri ha infatti prolungato il proprio contratto fino al giugno del 2025. Ecco il lungo comunicato che i bianconeri hanno ...Dopo le anticipazioni e le conferme ora, il rinnovo di De Sciglio con la Juventus, è ufficiale. Ad annunciarlo, lo stesso club bianconero attraverso una nota diffusa sui propri profili social. Il ...