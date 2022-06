Isolamento positivi covid, Galli: “Stop? Rischio ondata anche d’estate” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Stop all’obbligo di Isolamento per i positivi a Sars-CoV-2? “Dai numeri della pandemia che vediamo in questi giorni, non possiamo escludere che il virus stia portando a una nuova ondata: speriamo un’ondina, non un cavallone. In questo quadro, prima di togliere ulteriori misure di contenimento manterrei un profilo basso. Perché nel momento in cui eliminiamo un altro strumento di controllo, possiamo avere qualche brutta sorpresa e non in autunno, ma già in piena estate”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito alla prospettiva, indicata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, di eliminare la quarantena delle persone covid-positive. “In questo momento – osserva ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –all’obbligo diper ia Sars-CoV-2? “Dai numeri della pandemia che vediamo in questi giorni, non possiamo escludere che il virus stia portando a una nuova: speriamo un’ondina, non un cavallone. In questo quadro, prima di togliere ulteriori misure di contenimento manterrei un profilo basso. Perché nel momento in cui eliminiamo un altro strumento di controllo, possiamo avere qualche brutta sorpresa e non in autunno, ma già in piena estate”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito alla prospettiva, indicata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, di eliminare la quarantena delle persone-positive. “In questo momento – osserva ...

