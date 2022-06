Inter | mani nei capelli per Inzaghi | accordo col club | rischia di perdere un top

Pubblicità

Glongari : Confermata la svolta anticipata domenica ?? #Bellanova è nelle mani dell’#Inter ?? Stesso discorso per #Asllani c… - FBiasin : #Inter, tre cose: 1) Il #Psg ha comunicato al club il suo interesse per #Skriniar. (Parto io: giù le mani). - Aledibbo1 : @inter_pictures Se skriniar deve scegliere non ci vuole tanto a capire che resta a mani basse, se parte è perché l’… - RaffaeleAmato14 : RT @interliveit: ??????Con @Giuseppe7Barone conosciamo meglio #Asllani, l'alter ego di Marcelo #Brozovic su cui ieri ha messo le mani l'#Inter… - interliveit : ??????Con @Giuseppe7Barone conosciamo meglio #Asllani, l'alter ego di Marcelo #Brozovic su cui ieri ha messo le mani l… -

Fcinternews.it

Quel che si sa è che Paul Pogba è ormai nelladella Juventus e che per il suo ritorno ... Ora che Lukaku sta tornando all', Dzeko potrebbe davvero ritrovarsi stritolato nelle scelte dell'...L'e Lukaku si avvicinano sempre più, con il Chelsea che ha aperto al prestito per una cifra ... Sto facendo flessioni senza, ci siamo capiti', 'Dybala - Lukaku. È arrivato Natale a Giugno ', '... CdS - Inter, mani legate senza l'addio di Skriniar. Bremer-Milenkovic, novità in settimana mentre l’Inter avrebbe abbassato le richieste iniziali di 70 milioni facendo intendere che sarebbe pronta a chiudere anche per 60 milioni. Tutto dunque è nelle mani dei due club, ma la sensazione è ...Primo caso, la partenza dell’esterno olandese: i nerazzurri hanno in mano Bellanova del Cagliari. Secondo caso, addio del difensore centrale: in quel caso l’Inter dovrebbe bussare alla porta del ...