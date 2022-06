Il Real Madrid punta l'ennesimo talento del Palmeiras | ma ora c'è una clausola anti-Merengues

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - zielulife2 : @Guido17595958 Penso che vada in una super top a chiudere (dico Real Madrid) - marblackbluety : @Mirxate @PSG_inside Mbappè>>>>>>>Real Madrid -

Commenta per primo Non c'è solo la Fiorentina sulle tracce di Luka Jovic : secondo la stampa spagnola, anche il Milan avrebbe riattivato l'interesse per l'attaccante delIn Premier League ha chiuso al secondo posto alle spalle del Manchester City al termine di un duello bellissimo per il titolo, in Champions League ha raggiunto la finale contro ilma la ...La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per colpi da urlo: il club bianconero avrebbe ricevuto una proposta dal Real Madrid ...L’arrivo ormai certo di Paulo Dybala e la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea non hanno fatto felice Edin Dzeko. Il centravanti nerazzurro, dopo una prima ...